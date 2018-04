BMW in uniform

Door: AUTO55

Volgende maand is het tijd voor de nieuwste General Police Equipment Exhibition & Conference (GPEC) te Leipzig. En daar zal BMW haar nieuwste vloot laten zien voor VIPs en politiediensten. Van modeljaar 2013 noteren we 5 vierwielers en 4 motorfietsen om de jongens en meisjes van de wet te plezieren: een 3-reeks touring, een X3, een 5-reeks Security, een 7-reeks High Security en een i3 Concept wat de auto's betreft, en een R1200RT, G650GS, F800ST en K1600GT as het op motoren aankomt.

Daar waar de 3 touring en X3 gebruik maken van BMW's iDrive om de sirenes te hanteren, en ze er LED-bakens bovenop krijgen, staan de 5- en 7-reeks daarnaast garant voor een hoge beveiligingsgraad. De 7 laat een hogere score noteren dan de 5, al kan die toch ook al schoten van een .44 magnum weerstaan. De elektrische i3 moet vooral dienen als emissievrij transport in verstedelijkte gebieden.

Motorrijders krijgen de laatste nieuwe R1200RT gepresenteerd, een militaire versie van de G650GS, een F800ST-prototype en een zescilinder K1600GT in politie-uitvoering. In afwachting tot de grote presentatie, kunnen we je alvast enkele beelden voorschotelen.