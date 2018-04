Spyker krijgt Chinese hulp

Door: AUTO55

Ondanks de mislukte samenwerking met Saab kan Spyker nog rekenen op het Chinese Youngman, één van de partijen die onder druk van General Motors eerder dit jaar verstek liet. Nu blijkt dat Youngman zich voor 29,9% heeft ingekocht middels een kapitaalinjectie van € 6,7 miljoen, en dat er nog een lening van € 3,3 miljoen op tafel ligt. Kwestie van de boel draaiende te houden.

Daarnaast wordt er een joint venture opgericht onder de noemer Spyker P2P, waarin de Chinezen nog eens € 25 miljoen pompen voor de ontwikkeling van een SUV. Spyker zelf houdt de beugel dicht maar draagt de volledige ontwikkeling van de D8/D12 Peking-to-Paris over aan de joint venture, waar Spyker 28% van in handen krijgt. De bedoeling is om de hoge Spyker tegen het einde van 2014 op de markt los te laten.

Puntje 3 op de agenda is alweer een tweede joint venture die Spyker Phoenix zal heten. Financiële details hieromtrent ontbreken nog, maar men was wel zo vrij om de plannen wereldkundig te maken. Het Phoenix-platform, ontwikkeld in de Saab-periode, zal gebruikt worden voor een complete reeks van premiummodellen. Of deze auto's al dan niet in het China het levenslicht zullen zien, wil men momenteel nog niet kwijt. In tussentijd kijken we graag naar de C8 Aileron.