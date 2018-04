Initiale als luxemerk

Door: AUTO55

De term staat al langer bekend als een stevig uitrustingsniveau binnen de Renault-familie. In 1995 kwam er al eens een conceptwagen aan te pas, maar concrete vorm heeft het project nooit gekregen. En daar kan nu verandering in komen. Volgens Frans minister van industrie Arnaud Montebourg zou Renault maar liefst 4 hogergeplaatste modellen willen lanceren, allicht onder de Initiale-vlag. Naast budgetvriendelijke Dacia's en een nieuwe Alpine zijn de Fransen duidelijk nog niet aan hun proefstuk toe. Officieel mogen we het nog niet noemen, maar een luxereeks wordt toch al even aangekondigd. En natuurlijk blijft ook de Espace op post, die zichzelf recent op een facelift trakteerde en vanaf 2014 opvolging krijgt.