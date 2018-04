Renault overweegt eigen luxemerk

Door: AUTO55

Toen Citroën met de DS-lijn begon werd nog een beetje schamper gedaan, Franse luxewagens waren de afgelopen jaren immers nauwelijks succesvol geweest. De DS3 bleek echter een schot in de roos en heeft inmiddels gezelschap gekregen van de DS4 en DS5. Renault wil graag meeliften en denkt er op dit moment over om de naam Initiale nieuw leven in te blazen. De uiteindelijke beslissing wordt later dit jaar genomen.



Men zal ongetwijfeld geleerd hebben van het verleden. Aan het eind van de jaren negentig probeerde de Franse fabrikant onder eigen vlag een plek in het luxe segment te verwerven. De Avantime en Vel Satis waren echter geen van beiden succesvol vanwege het vooruitstrevende uiterlijk en de hoge prijsstelling. De nieuwe Initiale zou kunnen profiteren van de samenwerking die Renault reeds heeft met Mercedes-Benz. Voor een nieuwe auto zouden de Duitsers het platform van de huidige E-klasse beschikbaar stellen; Een motor kan Renault uit een Infiniti kunnen lepelen - gezien de samenwerking et Nissan. Mocht Renault inderdaad gaan voor een luxe submerk dan zal het eerste model niet eerder dan 2015 gepresenteerd worden.