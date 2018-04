Nissan GT-R nog niet aan vervanging toe

Door: AUTO55

Vandaag zou beslist zijn om de volgende editie pas vanaf 2018 te laten opdraven. In tussentijd blijft het huidige model verder evolueren, om in 2014 nog enkele grote wijzigingen te ondergaan. Hierbij zal vooral de nieuwe Honda/Acura NSX geviseerd worden. Nu al beweert men bij Honda dat de reïncarnatie van hun eigenste cultmobiel sneller wordt dan de huidige GT-R (R35) en enkele rondjes op de Nürburgring-Nordschleife moeten dat alsnog bevestigen.

Of Nissan ook de hybridetoer opgaat is nog niet bekend. Er wordt gefluisterd dat de huidige krachtbron, de bekende 3,8l V6, alsnog z'n opwachting zal maken in de R36. Gekoppeld aan een elektromotor zou die vlotjes 600pk kunnen genereren. Gewicht wordt dan het volgende pijnpunt. Hybride's zijn per definitie zwaarder en de krachtpatser is met 1,8 ton op de weegschaal nu al geen pluimpje. Bekijk de actuele GT-R in onze fotospecial.