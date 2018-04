Dit is de nieuwe Mazda 6!

Door: AUTO55

Het is eindelijk zover, de geheel nieuwe Mazda 6 heeft z'n gezicht laten zien in Moskou en de hele wereld zal het geweten hebben. Wat er zich zoal onder de motorkap bevindt is nog niet helemaal bekend. We kunnen wel bevestigen dat je alvast kan opteren voor een 2,0l of 2,5l benzinemotor, alsook een 2,2l turbodiesel die 150pk naar de voorwielen stuurt. In Rusland, waar andere uitstootnormen van kracht zijn, produceert de 2,5l een vlotte 192pk.

De koets is 4,87m lang, met een wielbasis van 2,83m. Wat uiteraard wil zeggen dat de cabine weer wat ruimer is geworden. Achterin krijgen de knieën 4,3cm extra plaats en is de beenruimte met 3,7cm toegenomen. Nog een weetje: De nieuwe 6 werd getekend volgens de Kodo-ontwerptaal en het team liet zich voor het front inspireren door een jachtluipaard. Ook het Syactiv-principe, dat Mazda hoog in het vaandel draagt, heeft hun bijdrage aan het D-segment in positieve zin beïnvloed. Zowel motor, chassis, transmissie en koetswerk werden zodanig bewerkt om uitstoot en verbruik te beperken, en met een luchtweerstandscoëfficiënt (Cx) van 0,26 doet geen enkele concurrent het beter. In dezelfde hoek noteren we i-Eloop, een systeem dat een condensator oplaadt van zodra de chauffeur stopt met het gaspedaal te beroeren, beter bekend als remenergierecuperatie. Deze toepassing wordt standaard meegeleverd op zo goed als alle versies.

Dat veiligheid tegenwoordig hoog op het lijstje staat, weten ze bij Mazda ook wel. Daarom krijgt de 6 een opgewaardeerde versie van de Rear Vehicle Monitoring, dat het verkeer in de gaten houdt, maar ook een stel adaptieve koplampen en noodremhulp. Nog het vernemen waard is de vertrekhulp op hellingen, een waarschuwingssysteem bij plotse vertragingen (om de achterlichters te waarschuwen middels automatisch activerende knipperlichten) en natuurlijk ook rijstrookassistentie.

Binnenin koos het merk voor de betere bekleding: de panelen voelen zachter aan en de afwerking is er op vooruit gegaan. Ook het verbruiksgemak neemt toe, mede dankzij de HMI-knop in de middenconsole. Hiermee kan onder meer navigatie, audio en dergelijke meer worden bediend. De auto op de foto's betreft de vierdeursvariant, de breakversie maakt z'n opwachting op het salon van Parijs. De Belgische lancering volgt op het salon van Brussel begin 2013. Bekijk de nieuwe 6 in volle glorie of tijdens onze mysterieuze eerste ontmoeting.