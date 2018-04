Meer Mazda en Alfa Romeo

Door: AUTO55

Dat Alfa Romeo aan een roadster denkt op basis van de volgende Mazda MX-5 wisten we al langer, maar nu stelt men ook dat beide modellen (helemaal) niet in elkaars vaarwater zullen spelen. Mazda denkt eerder aan downsizing, het 'pure' concept. Ten opzichte van het huidige model zou hij 100kg verliezen en een geblazen 1,3l viercilinder behoort zeker tot de mogelijkheden. Die zou toch al 200pk naar de achterwielen sturen, terwijl Alfa Romeo een groter blok in gedachten heeft. Alweer drukgevoed, maar dan met 500cc meer inhoud. Verwacht wordt dat de Italiaan een stuk duurder wordt dan de Mazda, maar met meer oog voor luxe en details. Het duo wordt pas in 2015 verwacht.