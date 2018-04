Tata wil Land Rover- en Jaguarfabriek in Saoedi-Arabië

Door: AUTO55

Aangezien het gebruik van aluminium zo hoog in het vaandel wordt gedragen door luxemerken Jaguar en Land Rover -kijk maar naar de XJ, XK en de kersverse Range Rover die ettelijke kilo's verloor- speelt het Indiase moederbedrijf Tata met het idee om een assemblagefabriek op te zetten in Saoedi-Arabië. Daar zijn de firma's Ma'aden en Acoa van plan om de grootste aluminiumsmelter van het land neer te poten. Een productie nabij zou beide merken vanzelfsprekend te goede komen en het zou meteen de eerste van de streek betreffen. De gecombineerde verkoop van Jaguar en Land Rover is bij de laatste metingen van het fiscaal jaar met 36% toegenomen tot 110.373 exemplaren, maar in in het Midden-Oosten en Noord-Afrika bleef de groei beperkt tot 14%. Een fabriek in die contreien zou dat percentage naar verwachting doen oplopen.