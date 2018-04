Saab zonder griffioen

Door: AUTO55

Sinds juni is Saab in handen van National Electric Vehicle Sweden, een onderneming die geen verdere uitleg behoeft en grootse plannen heeft met het merk. Zoals een elektrische 9-3, die binnen 18 maanden wordt onthuld. Maar er zit een addertje onder het gras. De rode griffioen die het logo siert mag, in tegenstelling tot de naam, niet gebruikt worden. Dat werd beslist na overleg met Scania en Saab Defense and Security, die het beest wel blijven afbeelden. En Spyker en General Motors? Die vechten intussen lustig verder in de rechtzaal...