Audi RS5 Cabrio haalt nu 280km/u

Door: BV

Voor wie vindt dat de achtcilinderroffel van de RS5 wat te veel gedempt doorklinkt in het interieur, presenteert Audi nu de gedroomde oplossing. Dat is de RS5 Cabriolet. Nog steeds met de 4.2l achtpitter - ook bekend uit de RS4 - met 450pk en 430Nm maar met een stoffen dak dat op eenvoudig verzoek het elektrische hazenpad kiest om de haren in de wind en de oren in de watten te leggen. 250km/u of tegen een meerprijs 280km/u snel en in staat om te sprinten naar 100km/u in 4,9 tellen, verliest de RS5 Cabriolet zich alvast niet in uiterlijk vertoon.

Maar een specifieke aankleding met een de nodige badges, andere wielen, specifieke spiegelhuizen enzovoorts kan de krachtpatsers niet anders dan één en ander onder de neus van de andere weggebruikers te smeren. De technologie werkt dan weer achter de schermen met adaptieve dempers, een instelbaar uitlaatsysteem en een quattro-aandrijflijn die nog steeds zelf denkt maar meer vermogen aan de achterwielen voedt in een poging om het natuurlijke onderstuurde karakter van de A5 zo lang mogelijk van zich af te houden.

De Belgische prijzen zijn nog niet bekend, maar reken op een surplus van zo'n € 10.000 ten opzicht van de gesloten editie. Begin 2013 staat het model bij de dealer.