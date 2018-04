EcoSport: Ford mini-SUV tegen de crisis

Door: BV

Ford haalt de in de VS voorgestelde Escape als opvolger van de Kuga naar Europa. Maar het blijft er niet bij. Het zou best kunnen dat de crisis de klant naar een kleinere auto dwingt en wie niet zo ver meer wil springen als tot bij een Kuga, krijgt de oplossing op een dienblad aangereikt. De eerder tegenstrijdig genaamde Ecosport waait van Zuid-Amerika over naar Europa. Alleen moeten we nog tot 2014 geduld oefenen. Wie ondanks de economische realiteit toch in de andere richting wil evolueren, zal zich overigens ook door het merk het Blauwe Ovaal bediend zien, want het haalt ook de Edge naar het Oude Continent.

De Ecosport is ontwikkeld om praktisch, wendbaar en compact te zijn, maar miskijk je niet op de grotere bodemspeling, de kunststof onderzijde of de hoge neus - voor terrein is de Ecosport niet geschikt. Het platform kennen we al van de B-Max en we mogen ons alvast opmaken om ook hier de kleine 1.0l driecilinder benzinemotor in te verwelkomen. Omdat het merk het komende jaar ook nog wat te vertellen wil hebben over het model is dit alle informatie die wordt vrijgegeven.