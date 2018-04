Volgende Ford Mustang komt naar Europa

Door: BV

Ford loste tijdens een productevenement in Amsterdam een karrenvracht informatie over nieuwe modellen. Behalve de Europese Mondeo en Mondeo Break, die na eerder uitstel in 2013 verwacht worden, werd daar ook verder in de toekomst gekeken. In de sterren staan nog twee extra SUVs geschreven, naast de nieuwe Kuga. De EcoSport die kleiner is, en de Edge die er bovenuit torent. Die laatste maakt de oversteek uit de VS. Hetzelfde zal gebeuren met de volgende generatie van de Ford Mustang. Die wordt echter pas in 2014 in de VS voorgesteld en zet ten vroegste in 2015 voet op Europese bodem. Momenteel is de Mustang enkel verkrijgbaar via alternatieve invoerkanalen.

Over de nieuwe Mustang-generatie is nog niet veel bekend. Het is zelfs nog onduidelijk, zij het wel voor de hand liggend, dat Ford vasthoudt aan het retrodesign van de huidige editie. Maar het lijkt wel vast te staan dat de nieuwe Mustang z'n starre achteras eindelijk inruilt voor een onafhankelijk afgeveerd exemplaar. De Chevrolet Camaro, die momenteel reeds wordt ingevoerd, beschikt reeds over die moderne achterophanging. Ford zal, naast de obligate V8-motoren, ook meer bescheiden motorversies aanbieden. Een V6 is een zekerheid, maar zonder dat Ford dat zelf bevestigt, rekenen we ook op een moderne viercilinder turbomotor. Die laatste zou zelfs speciaal met het oog op de Europese markt op de keuzelijst worden gezet.