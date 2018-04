Japanse sportwagenrobots in aantocht

Door: AUTO55

Transformers kennen we al, maar van de nieuwe creaties van Chō Soku Henkei Gyrozetter hadden wij nog nooit gehoord. En hoewel we er aan twijfelen dat de eerstgenoemden in de vergeetput geraken, kan de jongere franchise nu al jeugd warm maken met een hoopvol bericht. Verschillende scheurijzers zoals de Mazda RX-8, Mazda MX-5, Toyota GT86, Mitsubishi Lancer Evo en Nissan GT-R zijn al in de licentiemolen terechtgeraakt om te -komt ie- transformeren naar robotachtigen. Een voorbeeld daarvan kan je hier alvast bekijken. Het bedrijf behoort toe aan Japanse videospelontwikkelaar Square Enix, die zich eveneens met uitgave en distrubitie bezighouden. Naambekendheid danken ze vooral aan de Dragon Quest- en Final Fantasy-reeks.