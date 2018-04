Mazda MX-5 Kuro blijft weg

Door: AUTO55

'Kuro' is het Japanse woord voor 'zwart' en toch verschijnt deze MX-5 alleen in rode of witte tint. Onlogisch op z'n minst, maar niet iets waar wij rekening mee moeten houden, het stuur staat immers aan de verkeerde kant. De Engelsen mogen er wel 200 importeren, en nog eens 400 met een hardtop.

De Kuro kost er £ 18.495 met een canvasdak en £ 21.995 als coupé-cabriolet, wat tegen de huidige koersen neerkomt op € 23.441 en € 27.877. Tussen de assen ligt nog steeds dezelfde 1,8l of 2,0l die respectievelijk 128pk via een vijfbak of 160pk doorheen een zesbak naar de achterwielen sluist.

De verschillen beperken zich dan maar tot de verkleuring van zijspiegels en dak naar Brilliant Black, een andere bumper met grotere uitlaatpijpen, zwarte 17 inch velgen en een paar racelijnen. Achter het stuur krijgen James en Jenny een airco, verwarmd leder, rode stiksels en metalen pedalen. Bewonder het racy paar in onze uitgebreide fotospecial.