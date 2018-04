Geely landt dit jaar bij de buren

Door: BV

De Chinese autobouwers hebben reeds enkele schuchtere stappen gezet op de Europese, ja zelfs de Belgische markt. Denk maar aan Brilliance dat heel even de showroom van het Antwerpse autowarenhuis Cardoen sierde. Voorlopig wordt succes echter nog gehinderd door strenge Europese normen inzake veiligheid en uitstoot, en de gevoeligheid van de publieke opinie voor dergelijke zaken. Maar de komst van de Chinezen lijkt onvermijdelijk. Bij onze Britse buren wordt de aanwezigheid van Geely een feit nog voor het einde van het jaar. Voor de uitbouw van een verkoopsorganisatie is daar een nieuwe joint venture opgericht.

Geely wil nog in 2012 op de markt verschijnen met de Gelly Emgrand EC7 (foto), maar het bedrijf denkt meerdere modellen in de populaire C- en D-segmenten aan te kunnen bieden. In eerste instantie met 1,5 en 1,8l benzinemotoren, daar die voldoen aan de Europese normen. De Britse vertegenwoordiger belooft alvast nieuwe modellen in alle populaire segmenten voor de komende vier à vijf jaar. De ambities zijn torenhoog en de Koreaanse merken Kia en Hyundai staan model voor de expansiepolitiek. Geely wil zo bijvoorbeeld van meet af aan de betrouwbaarheid van z'n producten benadrukken door vijf jaar en 160.000km waarborg te verstrekken. Als eigenaar van het Zweedse Volvo heeft het bedrijf in elk geval toegang tot tonnen know-how over de Europese markt.