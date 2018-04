Jaguar bouwt 5 C-X75 prototypes

Door: BV

Dat Jaguar profiteert van de zuurstof die eigenaar Tata het merk voedt, staat als een paal boven water. Dat zou in de toekomst wel eens een nieuwe super-Jag kunnen opleveren, want het bedrijf heeft nog altijd de wil om een productieversie van de C-X75 te ontwikkelen. Die krijgt dezelfde vorm als de concept die erg goed werd onthaald, zij het met enkele kleinere aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat het geheel er voldoende gesofisticeerd uitziet.

De kleine turbine van de concept is al in de vuilbak verdwenen. De eerder aangekondigde productieversie krijgt volgens de laatste berichten een 1.6l viercilinder benzinemotor die door zowel een turbo als een compressor wordt opgekitteld tot niet minder dan 500pk. Alsof dat niet genoeg is komen twee elektromotoren ook nog eens bijstand verlenen. De mogelijkheid om tot 60km elektrisch te rijden moet de CO2-uitstoot beperken tot maximaal 100gr/km terwijl de combinatie van alle motoren een sprint naar 100km/u in minder dan drie tellen mogelijk moet maken. Al die toptechnologie zal echter niet goedkoop zijn. Er worden nu al bedragen van 900.000 tot € 1,1 miljoen genoemd. En de bouw van de vijf prototypes dient niet alleen om het prestatiepotentieel te bevestigen maar ook om na te gaan of de modellen voor het ingeschatte budget effectief realiteit kunnen worden. Beeld van de prototypes is er nog niet, maar de concept is hier in vol ornaat te bewonderen.