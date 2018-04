Peugeot 2008 Concept op het salon

Door: AUTO55

Wat er onder de kap huist en welke wielen er worden aangedreven willen de Fransen nog niet kwijt. We kunnen wel bevestigen dat het uiteindelijke productiemodel, dat in principe volgend jaar op de planning staat, zich voor het overgrote deel op dit studiemodel zal baseren. De 2008 Concept dus, die we deels herkennen als de Urban Crossover Concept van eerder dit jaar en de HR1 uit 2010. Dat die laatste voor de achterzijde modelleerde staat buiten kijf; de 2008 borduurt dan ook lustig verder op de huidige ontwerptaal die onder meer de achterlichten zo typeert. Eind deze maand valt deze ruige Peugeot te bewonderen op het Autosalon van Parijs. Meer beeldmateriaal kan je in onze fotoreeks bekijken.