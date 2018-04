Peugeot Urban Crossover Concept

Door: BV

Op het Autosalon van China presenteert Peugeot een Crossover voor het B-Segment. En dat is lang niet toevallig. Het bedrijf heeft immers besloten van z'n 208 geen break meer te ontwikkelen, maar een ruiger ogende variant voor de stadsjungle - die staat wel op het programma. Je mag de Urban Crossover Concept dan ook bekijken als een voorbode voor dat product. De voetafdruk is dan ook bescheiden met een lengte van 4,14m en een breedte van 1,74m.

Het ontwerp is het resultaat van een samenwerking tussen de designstudio's die de Fransen hebben in Parijs, Shanghai en Sao Paulo. Het verwantschap met de fonkelnieuwe 208, waar het platform naar alle waarschijnlijkheid van geleend wordt, is zichtbaar in de vorm van de lichtunits. Vooraan, maar door de in de flank ingewerkte C-vorm van de achterlichten, vooral aan de kont. Er stond geen rem op de fantasie, waardoor de verkeersdrempelklimmer onder meer ook over een dak met twee bollingen beschikt (zoals de Peugeot RCZ).

Een blik op de techniek gunt Peugeot ons nog niet en het interieur blijft ook nog even geheim.