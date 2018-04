V8 diesel voor Porsche Cayenne (S)

Door: BV

Toegegeven, als er één constructeur is die moet zorgen dat z'n dieselmodellen hun wekelijkse fitnessbeurt niet overslaan, dan is het Porsche wel. En de nood naar nog meer dieselkracht is het bedrijf niet ontgaan. Het heeft bij eigenaar VW een achtcilinder gevonden en die past in de neus van de Cayenne. 4,2l groot, voorzien van een dubbele turbo, 382pk en zo maar eventjes 850Nm sterk. Zo sterk zelfs dat de diesel een aparte afstelling van de intelligente vierwielaandrijving vereist. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 8,3l/100km, onder meer dankzij de aanwezigheid van een start/stopsysteem. En wie liefst niet te vaak naar de pomp gaat, kan uit de optielijst een benzinetank van 100 liter plukken.

De Cayenne S diesel stoomt vanzelfsprekend op naar een begrensde topsnelheid van 250km/u. Indrukwekkend is echter de tijd die de sprint naar 100 in beslag neemt. Die is al na 5,7 tellen voltooid verleden tijd. En met nog meer krachtreserve is ook het maximale toegelaten aanhangergewicht opgetrokken. Tot 3,5 ton, meteen ook het wettelijke maximum.

Het dieseltopmodel neemt de kenmerken van de achtcilinder benzineversies over. Het ruimer bemeten remsysteem heeft zilverkleurige remzadels. Zwarte lamellen aan de voorzijde beklemtonen de open luchtinlaten en het typeopschrift op de kofferklep kenmerkt hem vanzelfsprekend als Cayenne S. De dieselbeul komt in januari op de markt vanaf € 80.223.