Citroën DS3 kweekt een stekker

Door: BV

Laat ons even starten met een understatement: de Citroën C-Zero is geen succes. En de Peugeot Ion is dat evenmin. Beide producten komen lang niet in de buurt van de verhoopte verkoopscijfers en noopten PSA zelfs tot het annuleren van de bestelling bij Mitsubishi dat met de i-Miev de basis levert.

Maar dat betekent niet dat elektriciteit er de deur uit gaat als alternatieve krachtbron. Op het Salon van Parijs staat ook een DS3 die een stekker heeft gekweekt. Die zit netjes verstopt op de plaats van de tankdop, dus aan de buitenzijde valt er niet veel te zien. Binnenin evenmin overigens - de twee accusets zijn weggestopt waar je er binnenin niets van merk. En voor de aandrijving zorgen twee elektromotoren (65kW per stuk) die vooraan een onderkomen vinden. Dus ook daar is de DS3 Electrum opvallend gewoontjes in. De autonomie van 120km en een snellaadfunctie die je op een half uur van 80% van de capaciteit voorziet moeten ervoor zorgen dat een gebruik als stadswagen alvast probleemloos verloopt. Officieel is het overigens een concept, maar we vermoeden dat je tegen de zomer van 2013 je hanenpoot onder een bestelbon kan plaatsen.