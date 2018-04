Personaliseer erop los met Abarth 595 en Fuori

Door: BV

De constructeurs in de hogere segmenten hebben al langer in de gaten dat programma's die klanten toestaan een voertuig aan hun specifieke smaak aan te passen een regelrechte goudmijn zijn. Fiat valt de jongste tijd, vooral met het Abarth-gamma, ook ten prooi aan goudkoorts. En dat hele project heeft nu weer een nieuw stadium bereikt. De hete variant van de Fiat 500, die per slot van rekening al sinds 2007 in de prijslijst staat, is nu helemaal naar je hand te zetten.

Het 595 programma biedt je de mogelijkheid om je 500 op te waarderen naar Competizione of Turismo-spec. Beiden met een tot 160pk opgekittelde 1.4 turbo zoals we die uit de Esseesse kennen. De eerste levert je een Monza-uitlaat, racezetels en een aangepaste ophanging op. De Turismo pakt vooral uit met luxe, vooral met leder en aluminium voor de interieuraankleding.

De Fuori pakt nog heviger uit. Die schopt het tot 180pk en is helemaal naar je hand te zetten. Ter illustratie zet Fiat een geel-blauw exemplaar op het Autosalon van Parijs. Hoe ver de personalisering kan gaan, zie je onder meer aan de knoppen rond de versnellingspook.

Met een sprinttijd van 7,4 tellen laat de Fuori overigens exact dezelfde tijd optekenen als de 595, maar waar die laatste het voor bekeken houdt bij 211km/u gaat die door tot 215km/u. En natuurlijk zijn de tussensprintjes wat levendiger.