Aston Martin DB9 herleeft in Parijs

Op de nieuwe roosters in de motorkap, een ander remlicht en een grotere spoiler op het kofferdeksel na verschilt deze DB9 amper van de ter ziele gegane Virage, die eerder als DB9-kloon geïntroduceerd werd. Begrijpe wie begrijpe kan, want het origineel was voor modeljaar 2004 bedoeld.

Onder de motorkap is gelukkig wel wat nieuws te melden. De DB9 wordt aangedreven door de vernieuwde V12 die onlangs in de nieuwe Vanquish terecht kwam. Het vermogen werd tot 517pk teruggeschroefd vanwege het GT-karakter en het blok produceert 620Nm koppel, wat een spurtje naar 100km/u in 4,6 seconden en een topsnelheid van 295km/u mogelijk maakt. De krachtbron staat in verbinding met een zestraps Touchtronic 2-automaat en Aston Martin belooft een betere rijdynamiek door de standaard geleverde Carbon Ceramic-remschijven en een nieuwe variant van het Adaptive Damping System. De vernieuwde Aston Martin DB9 staat vanaf volgende week als Coupé en Volante op het Autosalon van Parijs te blinken. Hier is alvast een eerste fotoreeks.