Audi A3 Sportback TCNG lust ook aardgas

Door: AUTO55

Als afgeleide van de zojuist geïntroduceerde Sportback (lees: vijfdeurs) komt Audi met een CNG-drinker naar het Parijse autosalon. CNG staat voor Compressed Natural Gas, iets dat wij meestal aardgas noemen. De brandstof is tegenwoordig meer en meer in trek vanwege het ecologische aspect; de CO2- en COx-waarden liggen een stuk lager dan die van een benzine- of dieselmotor en zijn middels biogas zelfs CO2-vrij te krijgen. Een ander voordeel is de installatie die, in tegenstelling tot een hybride- of waterstofconstructie, een minimale inspanning vergt. De extra reservoirs -ja, je kan nog steeds benzine tanken- zijn vervaardigd uit CFRP (kunststof versterkt met koolstofvezel) en zijn daarvoor een pak lichter dan normaal. Onder de kap schuilt een 1,4l TFSI met een nieuwe injectie en -cilinderkop, die een totaalpakket van 110pk en 200Nm koppel en een topsnelheid van 190km/u mogelijk maakt. Audi claimt een actieradius van 780km op benzine en nog eens 400km op aardgas. Bekijk de Audi A3 Sportback TCNG door de ogen van de fotograaf.