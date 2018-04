Peugeot haalt ook Onyx Scooter naar Parijs

Door: AUTO55

De Franse autobouwer doet al langer in producten die niets met vierwielers te maken hebben. Kookspullen bijvoorbeeld, of een scooter op z'n tijd. Samen met de Onyx V8 hybride presenteert het merk volgende week deze Onyx Concept Scooter op het Parijse Autosalon. Dit driewielig studiemodel kan je in twee posities berijden, waarbij de eerste modus (Sport) vooral die van een superbike moet nabootsen, en de tweede (Urban) een waar scootergevoel oproept.

Vooruitgaan doet hij middels een een plug-in hybrideaandrijving, waarbij een 400cc benzinekrachtbron en een elektromotor de extra brede 17-duims achterband aandrijft. De totale vermogensontwikkeling bedraagt 61pk en 58Nm koppel, goed voor een maximumsnelheid van 150km/u en een opgegeven dorst van amper 2l/100km. In volledig elektrische toestand raak je met deze extravert 30km ver (aan 50km/u) en gecombineerd kan er tot 500km worden afgelegd. Of de Onyx en Onyx Scooter ooit in productie gaan blijft al maar de vraag, maar we vrezen het ergste. De plaatjes kan je in deze fotoreeks bekijken.