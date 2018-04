Toyota IQ EV is productieklaar

Door: AUTO55

Deze volledig elektrisch aangedreven iQ zagen we vorig jaar nog als studiemodel, maar vandaag heeft Toyota een realistisch resultaat afgeleverd. Onder de bescheiden motorkap rust een Hybrid Synergy Drive-elektromotor die vlot 163Nm koppel en 64pk aflevert, en een sprintje naar 100km/u in 14 seconden mogelijk maakt. De topsnelheid blijft beperkt tot 125km/u en daarmee verraadt deze IQ EV zijn ware aard. Want ondanks het feit dat hij uit noodzaak 13,5cm is gegroeid ten opzichte van het standaardmodel en het eerdere concept, blijven de afmetingen aan de lage kant en hoort hij dus thuis in de stad. De kleine accu's, die in dit geval werden ondergebracht in de ruimte waar een uitlaat thuishoort, brengen je in principe tot 85km ver en dat is minder ver dan eerder werd aangenomen. Ze opladen duurt 3 uur via de normale weg, maar met een snellaadpaal in de buurt ben je na 15 minuten alweer voor 80% vertrekkensklaar. Opvallend detail: Toyota claimt zelf niet te geloven in een volledig elektrische toekomst en wil zich vooral verder op plug-in hybrides richten.