Meer beeldmateriaal Jaguar F-Type

Vorige week was het al een eerste keer prijs, toen een prima foto van het nieuwe Britse speelgoed in de pers verscheen. En nu is het dubbel raak, want er is alweer een reeks plaatjes op het net verzeild geraakt. Details zijn er uiteraard nog niet, die gegevens zou Jaguar voorlopig -lees: tot de voorstelling morgen- wel geheim moeten kunnen houden. Reken toch maar op een stelletje zescilinders en een kloeke V8 voor het topmodel. We houden je op de hoogte.