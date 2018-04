PSA en BMW beëindigen hybrideverbond

Door: AUTO55

Beide ondernemingen werken al geruime tijd samen; het uitwisselen van motoren is immers al lang common sense geworden binnen het milieu en een merk als Mini profiteert hier uiteraard ook van. Maar sinds het huwelijk van PSA en General Motors werd al voorspeld dat er één en ander zou veranderen binnen deze unie. Zo werd gisteren meegedeeld dat BMW en PSA verder geen hybridevoertuigen zullen ontwikkelen. Een eerste barst in de spiegel, want vorig jaar werd het tegendeel verkondigd. De elektrische afdeling die BMW, Peugeot en Citroën met elkaar linkte, is dus een maat voor niets gebleken.