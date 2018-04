Bentley Continental gaat het circuit op

Door: BV

Bentley heeft wel wat met motorsport, met onder meer enkele historische uitjes naar het Le Mans circuit voor de meest beroemde uithoudingsrace ter wereld. Terrein dat nu aardig in de greep is van Audi dat uiteraard lid is van hetzelfde concern. Bentley moet daar wellicht bij uit de buurt blijven en het zal z'n sportkriebels dus gaan opzoeken in de GT3-Klasse. Daar doet Porsche het natuurlijk nog altijd beestachtig met de 911, maar je komt natuurlijk in ongeveer elke raceklasse wel auto's uit Stuttgart tegen.

De Continental is op zoek naar een sportiever imago -zeker sinds de introductie van de V8 - en wat sportieve successen zijn een beproefde formule om dat tussen de oren van de publieke opinie te nestelen. Daarvoor wordt vanaf komend raceseizoen deze agressief ogende bolide ingezet. . Je kan er gerust in zijn dat die ook op het circuit van Spa-Francorchamps in actie zal komen. Het racemonster is gebaseerd op de nieuwe Continental GT Speed. Meteen de snelste Bentley die ooit van de productielijn kwam.