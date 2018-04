Mercedes SLS AMG kan nu echt aan de stekker

Door: BV

Alsof een gevleugelde bolide nog niet voldoende aandacht trekt, presenteert Mercedes op het Autosalon van Parijs een glanzend blauw exemplaar. Allemaal om duidelijk te maken dat het model niet aan de benzinepomp slurpt maar het elektrisch net teistert voor het opladen van z'n batterijencel. Wanneer de energie weer vrijkomt, dan wekt de aandrijflijn zo maar eventjes 750pk en 1.000Nm trekkracht op. Daarmee is het alvast het krachtigste AMG-model uit de geschiedenis.

Terwijl het technische gedeelte in het verleden reeds uitgebreid werd toegelicht, was de prijs nog een groot vraagteken. Mercedes maakt daar nu komaf mee door een vanaf-prijs van € 416.500 mee te geven. Meer dan het dubbele van de versies die fossiele brandstof gebruiken om zich voort te bewegen. De prestaties zijn gelukkig ook niet min: de SLS AMG Coupé Electric Drive haalt een begrensde top van 250km/u en heeft niet meer dan 3,9 tellen nodig om de kaap van de eerste 100 te ronden.

Opladen aan een normaal stopcontact neemt 20 uren in beslag. Wie dat geduld niet kan opbrengen investeert best in een snellaadmogelijkheid. Dan zijn de 548kg zware lithium-ion accu's op amper 3u volgepompt.