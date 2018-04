Honda CR-Z gooit zich weer in de strijd

Door: AUTO55

Het is intussen twee jaar geleden dat de CR-Z ten tonele verscheen, maar Honda's sportieve hybride kon de verwachtingen slechts matig inlossen. En dat kan wel eens met de beperkte krachtontplooiing te maken hebben. Voor modeljaar 2013 wordt hier een mouw aangepast en krijgt de Japanner eveneens een heuse opfrisbeurt, met nieuwe bekleding voor de portieren en LED-verlichting die een luxegevoel moeten oproepen. De GT-lijn wordt voorzien van rode stijldetails voor de boordplank, het stuur en de versnellingspook. Exterieurgewijs zien we scherper getekende koplampen, een nieuwe bumper en een aangepaste diffuser achteraan. Belangrijker is natuurlijk de aandrijflijn, die z'n Ni-MH-batterij in de prullenmand zag gekieperd en een lithium-ion-exemplaar in de plaats kreeg. Het gevolg vertaalt zich naar een vermogenstoename voor de elektromotor, met een totale score van 137pk. Voortaan sprint de CR-Z aldus naar 100km/u in 9 seconden, bijna een seconde sneller dan voorheen. De gemiddelde dorst blijft rond 5l/100km hangen. Al bij al is men dus erg voorzichtig gebleven. De CR-Z schittert naast de nieuwe CR-V op het Autosalon van Parijs.