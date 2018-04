Productieversie Exagon Furtive e-GT onthuld

Door: BV

s="internalLink" title="Fisker Atlantic zegt Hello World" href="/nieuws/17698-fisker-atlantic-zegt-hello-world">Fisker en Tesla krijgen concurrentie uit Frankrijk. Op het Autosalon van Parijs heeft Exagon Motors immers de productieversie van de Furtive e-GT onthuld. Exact twee jaar na de voorstelling van het prototype op dezelfde beurs. Een hoogtechnologische sportwagen (opgetrokken uit lichtgewicht materiaal als carbon en aluminium) die hoofdzakelijk elektrisch wordt aangedreven. Er is een benzinecentrale aan boord die je 400km ver brengt op een volle tank, maar Exagon is er verder opvallend stil over.

Het vestigt liever de aandacht op de twee elektromotoren van Siemens. Die zijn per stuk goed voor 136pk en 480Nm. Wanneer ze de batterijen martelen kan de Furtive een sprint naar 100km/u afhaspelen in 3,5 seconden. Exagon zegt dat het model 287km/u haalt, maar het is elektronisch afgeregeld op 250km/u. In alle stabiliteit, klinkt het, met windtunnelbeelden die de stelling kracht bijzetten.

De Fransen hebben liefst dat de Furtive elektrisch gereden wordt. En daar geldt onvermijdelijk de regel dat het verbruik stijgt als de snelheid dat ook doet. Door het ontbreken van een versnellingsbak hebben elektromotoren daarin een minder gunstig verloop dan verbrandingsmotoren. Zo geraak je aan een constante snelheid van 50km/u nog 400km ver, maar is 200km al te optimistisch als je 130km/u op de teller houdt.