Furtive e-GT is Franse ecobolide

Door: BV

De nieuwe, elektrische bolides springen tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. Deze Furtive e-GT van Exagon Motors is Frans en debuteert eind deze week op het Autosalon van Parijs.

De aandrijving wordt verzorgd door twee elektromotoren van Siemens. Die zijn goed voor een gecombineerd vermogen van 340pk. Daarmee zou de Furtive e-GT in staat moeten zijn om in 3,5 seconden naar 100km/u te spurten. Over een topsnelheid wordt niets gezegd.

De batterijenset aan boord brengt je tot 400 kilometer ver. Dat lijkt ons, gezien de autonomie van andere elektro-auto's, een wat optimistische inschatting. Maar ook als je je misrekent, is er geen man overboord. Aan boord zit immers nog een benzine-centrale die stroom opwekt en op de inhoud van de benzinetank nog eens 400km ver raakt. Dat is het principe van de Chevrolet Volt en Opel Ampera.

De prijs is nog niet gekend, maar dat het geen koopje wordt, staat vast.