Het mooiste van Sergio Pininfarina bij Museo Ferrari

Door: BV

Op 2 juni van dit jaar ruilde Sergio Pininfarina de wereld die hij mooier maakte in voor de eeuwigheid. De legendarische ontwerper wordt vanaf 26 oktober van dit jaar echter al herdacht in het museum van het merk waar hij zo veel legendarische ontwerpen voor pende. De Ferrari-tempel in Maranello krijgt voor de gelegenheid drie thematische zalen. In de eerste wordt de band tussen competitie en Pininfarina in de verf gezet. Met onder meer de 250 LM en de 250 SWB en de experimentele Formula 1 Sigma waarmee de grootmeester in de jaren zestig z'n visie op de ultieme racemachine gaf. Ferrari parkeert er ook een hedendaagse F1 naast, maar die heeft nu weer niets met de Italiaanse designer te maken.

De tweede zaal staat in het teken van de concept cars, waar onder meer de Modulo, P6 en Pinin te bewonderen zijn. En in de derde zaal worden 11 productiemodellen getoond, verdeeld in drie categorieën. Wie nog meer wil smullen kan dat onder meer van een nog nooit eerder vertoond interview met de grootmeester. De tentoonstelling loopt tot 7 januari 2013.