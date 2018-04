Fiat prijst 500L vanaf € 15.550

Door: BV

Fiat heeft de prijzen bekend gemaakt voor de monovolume die weliswaar op het onderstel van de Punto staat maar in een 500-dipsaus is gedompeld om mee te kunnen surfen op de populariteit van het kleine bolletje.

Het gamma bestaat uit drie motorversies en even veel uitrustingsvarianten. In het eerste geval gaat het om de 1.4 viercilinder met 95pk, de piepkleine 895cc tweecilinder turbo met 105pk en de 1.3 JTD dieselvariant die 85pk opwekt. Afwerking is er als Pop (het enige dat het stelt zonder airco), Pop Star en Lounge.

De 95pk sterke 1.4 is de instapper, met een vanafprijs van € 15.550. De diesel is er voor niet minder dan € 17.350, beiden als Pop. De Twinair wordt niet aangeboden in dat uitrustingsniveau. Je moet er minstens € 18.300 voor neertellen. Wil je één van de andere motoren opkrikken tot hetzelfde niveau dan moet je € 1.350 extra voorzien. De prijs om te upgraden naar een Lounge uitvoering bedraagt eveneens € 1.350 voor elke variant.