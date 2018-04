Extreem: Lamborghini Perdigon Concept

Door: BV

Studenten industrieel design durven de grenzen van het aanvaardbare wel eens af te tasten, en dat is niet anders bij deze Lamborghini Perdigon die door Ondrej Jirec bij het Art Center College of Design is bedacht. Volgens de ontwerper stelt Lamborghini zich nog steeds te bescheiden op en moet het schaamteloos mikken op de prestaties van de Bugatti Veyron, wat met dit model moet kunnen.

Het ontwerp heeft de hoekige vormen die inmiddels karakteristiek zijn voor Lamborghini, maar introduceert tegelijk nog een hoop extreme stijlelementen. De verticale staartvin, de glazen dakconstructie of de centraal ingebouwde frontale luchthapper bijvoorbeeld. Het is allemaal in detail te zien in de fotospecial.