Wit blijft populair

Door: AUTO55

Jarenlang bleek zilver veruit de meest gevraagde kleur in het automobiellandschap, een gegeven dat anno 2011 niet meer klopte. Hoewel de metaaltint immer populair bleef in Azië, koos de Amerikaanse en Europese klant al vaker voor een witte of zwarte auto. En de dag van vandaag blijft de witte lakkleur in opmars. In die mate zelfs dat de donkerste aller tinten van de troon werd gestoten en op alle markten naar een tweede plaats is gezakt. Zilver blijft nummer drie in Amerika en deelt een eerste plaats in Azië met, jawel, wit. De gemiddelde Europeaan die extremen links laat liggen gaat meestal voor grijs, maar kan doorgaans amper kiezen tussen het grote aanbod. Zilver komt dan op de vierde plaats terecht. Aziaten houden van hun kant eerder van 'natuurlijke' kleuren zoals bruin, goud, oranje of geel, en net zoals weleer komt ook koper en brons steeds vaker op het verlanglijstje terecht. De studie werd voltooid door verfspecialist PPG Industries, maar volgens trendwatcher BASF Coatings zou groen wel eens het nieuwe zilver kunnen worden. Over smaken en kleuren...