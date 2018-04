Hyundai Velocity: Juke-R achterna

Door: AUTO55

Nou, ook niet helemaal. Deze concept puurt immers geen torenhoge 545pk uit een dubbel 3.8 liter V6, zoals de opgefokte Nissan. En toch kan de Velocity onze aandacht wekken, want uit een minimale 1.600cc weet de blitse Zuid-Koreaan zowat 475Nm koppel en 400pk aan vermogen te genereren. De koets steunt op dempers en veren van Bilstein en loopt geschoeid op 19 inch lichtmetaal en 275mm breed Kumho-rubber. Binnenin wordt de boel door een rolkooi beschermd, met dank aan de Californische ontwerp- en creëerafdeling, en nestelen bestuurder en passagier zich in een toepasselijk kuipje van Sparco-makelij. De hoge en vooral snelle variant van de Hyundai Veloster is te zien op de Sema beurs in Las Vegas, die loopt van 30 oktober tot en met 2 november.