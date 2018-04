Gibbs Quadski eet van twee walletjes

Door: AUTO55

Veelal het grootste probleem van een amfibisch voertuig is de zoektocht naar een compromis tussen land- en waterprestaties. De Amerikaanse onderneming Gibbs Sport Amphibians denkt de gulden middenweg te hebben gevonden. Vijftien jaar lang is men in de weer geweest met de ontwikkeling van de Quadski, en aangezien er zowat $ 200 miljoen mee gepaard is gegaan zijn de verwachtingen dan ook hooggespannen. Het bedrijf hoopt nu 20 exemplaren per uur te produceren.

Onderhuids wordt gebruik gemaakt van een 1.3 liter viercilinder van BMW-origine die normaliter in het frame van een motorfiets wordt gemonteerd. Met 175pk in de pijp kan de Quadski zowel op land als op het water tot 72km/u halen, ondanks het forse gewicht van 600kg. Compact is het speelgoed niet en wendbaar evenmin; hij meet namelijk meer dan 3m in lengte en bijna 2m in de breedte. Vooralsnog is het ding uitsluitend te koop in de Verenigde Staten, waar hij voor $ 40.000 in de lijsten prijkt. Of Europa ook in aanmerking komt is nog niet geweten. Bekijk deze manus-van-alles in onze fotogalerij.