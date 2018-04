Volgende Mazda 3 zit strakker in het vel

Door: AUTO55

Dat de Mazda 3 in spe hetzelfde fysieke pad als de nieuwe 6 zal bewandelen is geen verrassing. Het begon allemaal met de Takeri Concept en al wat er op volgt spreekt dezelfde taal. Volgens Mazda zouden de foto's niet helemaal stroken met de realiteit, maar dat er een conceptversie zit aan te komen lijkt nu wel heel waarschijnlijk. De Mazda 3 zal veelvuldig van de Skyactiv-principes gebruikmaken en waarschijnlijk ook dichtgeknepen versies van motoren die we in de 6 en CX-5 tegenkomen. De rest van de beelden - als vier- en vijfdeurs - kan je hier bekijken.