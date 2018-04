Mazda Takeri live op het Salon van Tokio

Door: BV

Mazda zet op het Autosalon van Tokio alle schijnwerpers op de Takeri. Die is vormgegeven volgens de nieuwe Kodo-designtaal van constructeur. Daar hebben we al mee kennisgemaakt op twee eerdere studiemodellen en binnenkort staat het eerste productiemodel - de CX-5 - met een Kodo-koets bij de dealer. De Takeri is de voorbode voor een nieuwe Mazda 6.

Tussen de voorwielen van deze berline ligt een SkyActiv-D dieselblok dat werkt volgens dezelfde compressieverhouding als het benzineblok van Mazda en dat is uniek. Het levert 175pk en 420Nm en voldoet (dankzij de unieke verdichtingsverhouding) met veel minder kunstgrepen dan gebruikelijk nu al aan de Euro 6-emissienormen die pas in 2014 van kracht worden. De Takeri is gevoelig groter dan de huidige 6, maar zet toch minder gewicht op de weegschaal. Voor het verbruik is dat allemaal goed nieuws. Mazda breidt z'n complete waaier brandstofbesparende technologieën zelfs nog verder uit. De Takeri is uitgerust met een nieuw i-Eloop systeem, wat staat voor Intelligent Energy Loop.

Gerecupereerde remenergie wordt daarbij niet opgeslagen in een batterij, maar in een capacitator. Als de bestuurder het gaspedaal licht, wordt de nieuwe alternator geactiveerd die naargelang de omstandigheden, kinetische energie omzet in stroom met een spanning tussen 12 en 25V. Deze wordt naar de dubbellaags-capacitor gestuurd, die - in tegenstelling tot een batterij - in enkele seconden volledig opgeladen kan worden. De opgeslagen electriciteit kan dan, eens omgevormd naar 12V, herbruikt worden om electrische toepassingen van stroom te voorzien en indien nodig, de hoofdbatterij op te laden. Interessant is ook dat wanneer de wagen is uitgerust met een start-stopsysteem (i-stop geheten bij Mazda) door de implementatie van deze capacitor, de tijd dat de wagen in wachtstand kan blijven staan met verbruikers (zetelverwarming, airco) geactiveerd, een stuk kan verlengd worden zonder de normale batterij te belasten. Omdat door het gebruik van het i-Eloop systeem minder brandstof moet gebruikt worden voor het voeden van electrische boordsystemen, claimt Mazda een verbruikswinst te kunnen boeken van 10%.