Opel Cascada mag de boot op

Drie van de zes Buick-modellen die GM in de VS aanbiedt, zijn gebaseerd op producten die wij - in West-Europa - als Opel kennen. En daar komt er binnenkort wellicht een vierde bij. De eerder deze week voorgestelde Cascada die in realiteit de opvolger is van de Astra Coupé-Cabriolet maar met een lengte van 4,70m wel stevig aan de centimeters is, zou nu al door de Amerikaanse directie getipt worden voor en rol op de Amerikaanse markt. Dat gebeurt dan ongetwijfeld enkel met de 1.6l turbo benzinemotor die 170pk opwekt, in afwachting van potiger varianten.