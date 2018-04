Magna Steyr grijpt naast kleine Infiniti

Door: BV

Nissan had voor luxemerk Infiniti een productieversie gebaseerd op de Etherea Concept aangekondigd voor 2013. Dat gebeurde samen met de keuze voor de onafhankelijke productiefaciliteit Magna Steyr als productiepartner. De Oostenrijkers bouwen onder meer ook de Mercedes G-Klasse, Peugeot RCZ en Mini Countryman. Nissan komt nu echter op z'n stappen terug en zegt finaal te kiezen voor één van z'n eigen Europese fabrieken, zonder daarover in detail te treden. De ontwikkeling van de Etherea gaat gewoon door en het bedrijf vermeldt nu - in tegenstelling tot in december 2011 wanneer het productiemodel voor het eerst werd aangekondigd - 2015 als introductiedatum.

De finale versie van de Etherea zal gebruik maken van het onderstel, de transmissies en de motoren die door partner Mercedes zijn ontwikkeld voor de aanstormende CLA en de reeds gekende A-Klasse en B-Klasse.