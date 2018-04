Kleine Infiniti op Mercedes-basis, uit Oostenrijk

Door: BV

Wat Lexus is voor Toyota, is Infiniti voor Nissan. Maar het luxemerk van Nissan heeft in Europa nog maar pas voet aan grond gezet, en moet zich nog profileren in de markt. In heel Europa zijn er op een compleet jaar minder dan 5.000 stuks van verkocht. Een merk als BMW genereert elke maand tien keer meer orders. Een meer toegankelijk model, dat is afgestemd op de Europese smaak is dan altijd meegenomen. Met de Etherea toonde Infiniti al eens zijn visie op zo'n model. De productie is inmiddels goedgekeurd en de eerste details lekken uit.

De concurrent voor onder meer de BMW 1-Reeks en Audi A3 komt in 2013 al op de markt. Het definitieve uiterlijk kennen we al in de loop van 2012. De Japanners hebben het platform van de Mercedes A- en B-Klasse losgeweekt bij Daimler, samen met de motoren en de transmissies. Dat betekent dat de compacte Infiniti beschikbaar wordt met zowel manuele als automatische transmissies en dat moderne dieselmotoren van meet af aan deel zullen uitmaken van het aanbod van de voorwielaandrijver.

Voor de productie hebben de Japanners een overeenkomst gesloten met het Oostenrijkse Magna Steyr. Die onafhankelijke producent bouwt onder meer de Mercedes G-Klasse, Peugeot RCZ en Mini Countryman en zal binnenkort ook 50 à 60.000 Infiniti toevoegen aan z'n jaarlijkse productievolume. Die zijn uiteraard voor wereldwijde distributie bestemd.