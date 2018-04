Abarth 500 Elaborabile vanaf € 17.900

Door: AUTO55

In mei van dit jaar stelde Abarth haar eigen interpretatie van de Punto voor: de (gelimiteerde) Punto Scorpione. Vandaag is het onder meer de beurt aan de 500 en 500C, die in gematigde sportvorm als Elaborabile door het leven gaan. De gesloten versie is te koop vanaf € 17.900, de open variant heb je vanaf € 20.100. Beide moddelen beschikken over een 135pk sterke 1.4 T-Jetmotor en gekoppeld aan de gerobotiseerde MTA-transmissie stijgt dat vermogen met 5pk.

Om de sportieve achtergrond te onderlijnen werd de ophanging verlaagd, kreeg hij 16-duimers gemonteerd alsook geventileerde remschijven vooraan. Binnenin ontdekken we klimaatregeling, een multifunctioneel stuurwiel, bluetooth, een USB-aansluiting, leder voor de versnellingspook en sportzetels met contrasterend stikselwerk en een geheugenfunctie. De Elaborabile beschikt eveneens over een 50/50 neerklapbare achterbank en parkeersensoren achteraan. Veiligheidsvoorzieningen komen in de vorm van ABS met elektronische remkrachtverdeling, ESP met ASR, MSR, HBA en Hill Holder alsook een arsenaal aan luchtkussens.