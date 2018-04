Bugatti Veyron heet nu ook Rafale

Door: AUTO55

Of er überhaupt nog iemand op zit te wachten is al maar de vraag, want dit is alweer de zoveelste 'speciale editie' die Bugatti in de aanbieding heeft. De Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Rafale, die kwam piepen tijdens het lopende Autosalon van Sao Paulo, onderscheidt zich door een nieuw likje verf en een nieuwe interieurbekleding, uitgevoerd met blauw leder, grijze stiksels en blauw koolstofvezel. Dezelfde tint werd aan de buitenzijde aangebracht, net als de lakkleur Gris Rafale. Onderhuids verandert er niets; Deze Veyron laat zich nog steeds bedienen door een 8.0 liter W16 die 1.200pk en 1.500Nm koppel oplevert.