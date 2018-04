Alfa Romeo Giulia 50GT Concept is vlijmscherpe retro

Door: BV

Alfa-Romeo liefhebbers bestaan altijd in grotere aantallen dan het merk eigenlijk klanten heeft. Dat heeft natuurlijk heel wat te maken met de rijke historie van het bedrijf enerzijds, en de magere hedendaagse productportfolio anderzijds. En nu grote baas Marchionne z'n blik op de VS heeft gericht, komt daar niet meteen verandering in. Maar dat betekent niet dat er niet over gedroomd wordt. In Italië hebben de designers Michele Di Mauro en Claudio Piccioli alvast een moderne interpretatie van de destijds door Bertone getekende Giulia Sprint GT gecreëerd. Dat model is 50, wat ook meteen het cijfer in de naam verklaart.

De scherp gelijnde retro-coupé is compact met een lengte van 4,05 meter, een breedte van 1,88 en ene hoogte van niet meer dan 1,19m. De twee hebben zelfs een voorkeur voor een motor: de 1750 TBi, die momenteel ook in het gamma terug te vinden is en tot 235pk opwekt. Dat moet voldoende zijn voor een top van 250km/u. Natuurlijk gaat die 50GT Concept nooit het daglicht zien. Liefhebbers zullen zich dus tevreden moeten stellen met de beelden in de fotospecial.