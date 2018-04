Deze Ford GT racer mag de baan op

Door: BV

We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat je met een echte Ford GT40 op vlak van vermogen op je honger blijft zitten. En voor het uitzicht moet je het zeker niet doen. Maar wie echt wil, kan nu één van deze twee racebolides bestellen mét een goedkeuring voor gebruik op de openbare weg. Alleen nog een plaatsje vinden om de nummerplaat te hangen.

Aan de binnenzijde is het Alcantara en carbon dat de klok slaat, terwijl een flink uitgewerkte aerodynamische kit het standaardkoetswerk vervangt. Over vermogen gesproken: er zijn drie motoren leverbaar. De instapper heeft 600pk, gevolgd door en exemplaar met 760pk terwijl een exemplaar met twee turbo's aftikt op een Bugatti Veyron-tergende 1.000pk. De productie gebeurd door RH Motorsports en The GT Guy LLC.