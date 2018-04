Lancia staat met één been in het graf

Door: BV

Afgelopen week stelde Fiat en Chrysler-baas Sergio Marchionne het strategische productplan voor de komende jaren voor. Daaruit haalden we reeds enkele nieuwe Alfa's, naast een gekende productverfrissingen voor Fiat, Jeep en Maserati. Opvallend; Lancia schitterde in het overzicht door afwezigheid. De eerste indicatie dat het merk voor de bijl gaat, zo luiden almaar hardnekkiger geruchten.

Fiat stevent dit jaar af op een verlies van € 700 miljoen euro, en winst voorziet Marchionne niet voor 2015 of 2016. Verder besparen is de boodschap, maar nieuwe modellen blijven uitstellen werkt natuurlijk averechts. Dan ligt euthanasie voor het meest stiefmoederlijk behandelde merk van de groep natuurlijk voor de hand.

Lancia zag z'n roemrijke geschiedenis al onrecht aangedaan worden door de injectie van enkele Chrysler-modellen in z'n gamma. Daar werden geen verkoopsverwachtingen van vrijgegeven, maar de aantallen blijven - alsof ze dat in Italië niet hadden kunnen zien aankomen - onder verwachting. Als Marchionne het merk de bijhorende kosten voor productie, distributie, marketing, administratie... schrapt dan koopt hij wat kostbare ademruimte voor de overblijvende badges in z'n portfolio. Bovendien kan hij verklede Chryslers net zo makkelijk onderbrengen bij Fiat.

De constructeur houdt het er op dat Lancia's gamma met zes modellen de afgelopen twee jaar volledig werd vernieuwd en dat de toekomstplannen voor het merk worden behouden. Die omvatten de productie van de volgende generatie van de Ypsilon in Europa terwijl de andere modellen van het merk zullen geproduceerd wordenin samenwerking met Chrysler in de VS.