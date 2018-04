6 nieuwe Alfa Romeos tegen 2016

Door: BV

Mager, zo kan je het actuele gamma van Alfa Romeo omschrijven. Maar er komt beterschap. Tegen 2016 worden we getrakteerd op zes nieuwe voertuigen met de eens zo roemrijke badge van het bedrijf op de neus. Dat heeft grote baas Marchionne bekendgemaakt tijdens de voorstelling van het strategische plan voor de ganse groep.

Volgend jaar wordt de Alfa Romeo 4C, die we inmiddels al tijden op beurzen te zien krijgen, eindelijk op de markt. Dat jaar krijgt die het gezelschap van twee gefacelifte bestaande modellen. Met alleen een Mito en Giulietta in de catalogus, is duidelijk welke richting dat uitgaat. In 2014 mogen we eindelijk het doek van de 159-opvolger trekken. Datzelfde jaar wordt ook de Spider-variant van de 4C werkelijkheid. We zijn alweer 2015 eer de 159 als break het aanbod komt versterken. Eveneens in 2015 wordt de nieuwe Spider verwacht. Ook een open tweezitter, doch geen concurrent voor de 4C, maar een minder sportief exemplaar dat samen met Mazda wordt ontwikkeld. Daar wordt het de opvolger voor de MX-5.

2015 is eveneens het jaar dat Alfa Romeo zal toetreden tot de SUV-markt. Voor hetzelfde jaar staat nog een extra model gepland, maar daarover is nog niets bekend. Hetzelfde geldt voor de twee nieuwe modellen die in 2016 voorzien zijn.