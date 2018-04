Spelen met opvolger Ferrari 458

Door: BV

Het is voor aspirant-designers niet makkelijk om de lokroep van de supersportwagen te weerstaan. Dat soort auto's is uiteraard bij uitstek geschikt om de creativiteit van je virtuele tekenpen op bot te vieren. Aldo Schurmann die studeert aan Turijns Instituut voor Design heeft zich ditmaal over een open tweezitter voor Ferrari gebogen. Niet voor het eerst overigens, want Auto55.be toonde eerder ook al een zowaar nog uitzinniger creatie.

Schurmann probeert zichzelf duidelijk in de kijker te werken bij de autobouwers, ditmaal met een organische stijlaanpak die vooral vanuit het bovenaanzicht, waar het motorblok zichzelf erg elegant ingewerkt toont, duidelijk is. De architectuur is klassiek voor pakweg een Ferrari 458 Spider-opvolger: middenmotor en achterwielaandrijving. Onbelangrijk ook, maar de student hoopt er wellicht op dat ook heel wat autobouwers door de fotospecial bladeren.